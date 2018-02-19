"دباغة الجلود": صدور قرار بحل أزمة مستأجرى الروبيكى خلال الشهر الجارى





كتبت: دانه الحديدى

قال محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إنه من المنتظر صدور قرار نهائى يتضمن حل لازمة مستأجرة المدابغ القديمة بمنطقة سور مجرى العيون، خلال الشهر الجارى.

وأوضح حربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة تقدمت بثلاثة مقترحات لحل الأزمة إلى المهندس شريف إسماعيل، ورئيس الوزراء، وتتضمن تعويض المستأجرين ماديا، أو إعطائهم مدابغ جديدة بمنطقة الروبيكى تماثل نصف مساحة المدينة المستأجرة بمنطقة مجرى العيون، أو السماح لهم بتأجير مدابغ جديدة بعقود تصل إلى 15 عاما.

وترجع الأزمة إلى وجود عدد من مستأجرى المدابغ القديمة بمنطقة سور مجرى العيون، والتى تمت إزالتها تمهيدا لنقل المدابغ لمدينة الروبيكى، حيث يتم بحث تعويض هؤلاء المستأجرين، والتى تتجاوز مدة ايجارهم المدابغ 50 عاما.