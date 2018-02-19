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الإثنين، 19 فبراير 2018 10:09 م
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داخلية باكستان: إدراج بلادنا بقائمة مراقبة تمويل الإرهاب زعزعة للاقتصاد

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:39 م
داخلية باكستان: إدراج بلادنا بقائمة مراقبة تمويل الإرهاب زعزعة للاقتصاد شرطة باكستان


إسلام آباد (أ ش أ)
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وصف وزير الداخلية الباكستانى إحسان إقبال، اليوم الإثنين، تحرك الولايات المتحدة لإدراج باكستان على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بأنها "محاولة لزعزعة استقرار الاقتصاد في باكستان".

وذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية على موقعها الالكتروني أن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت الشهر الماضى قائمة جديدة تضم الدول المتهمة بقمع الحريات الدينية ، وأعلنت الخارجية الأمريكية قائمة المراقبة الخاصة وفقا للقانون الدولي للحريات الدينية وأدرجت باكستان كإحدى الدول المتهمة.

واعترض إقبال بشدة على القائمة الأمريكية ، واصفا هذا الإجراء بأنه إهانة لتضحيات باكستان في الحرب ضد الإرهاب ، وقال "لقد حملنا عبء الحرب بمفردنا والعالم كله يشهد على كفاحنا من أجل القضاء على الإرهاب ، وإجراء إدراج باكستان على القائمة السوداء جزء من دعاية لزعزعة الاستقرار الاقتصادي لبلدنا ، وإنه من غير المعقول ادراج باكستان بهذه القائمة".

 


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