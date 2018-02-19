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حواجز فى محيط أعمال تطوير محور محمد نجيب بالتجمع الخامس لمنع الزحام

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:00 ص
حواجز فى محيط أعمال تطوير محور محمد نجيب بالتجمع الخامس لمنع الزحام المرور


كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية فى محيط تطوير محور محمد نجيب بالتجمع الخامس لمنع ظهور اى كثافات مرورية أو وقوع حوادث.

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط أعمال تطوير محور محمد نجيب بالتجمع الخامس لمنع ظهور اى كثافات مرورية أو وقوع حوادث بالطريق على أن تستمر لمدة شهرين دون أى تحويلات مرورية وسط نشر الخدمات المرورية بمحيط الأعمال بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وذلك بعدما حصلت شركة المقاولون العرب على تصريح استكمال ورفع كفاءة محور محمد نجيب.

وتشمل الأعمال توسعة ورفع كفاءة محور محمد نجيب وإعادة رصفه من تقاطعه مع شارع التسعين الشمالى بالقاهرة الجديدة وحتى طريق السويس دون التعرض لنهر الطريق نهائيا مع وجود أى أعمال غلق للطريق ودون أى تحويلات مرورية.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجد الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.


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