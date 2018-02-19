حملة لرفع الإشغالات وتشميع محال مخالفة بحى العجوزة فى الجيزة





كتب سيد الخلفاوى

نظم حى العجوزة بالجيزة، برئاسة اللواء جمال الشبكشى، حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المقاهى والكافيهات والمطاعم.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات بشارع جول جمال، وغلق وتشميع كافية ومطعم مخالفين بالشارع، كما تم تحرير محاضر لملاكها وفقا للقانون، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وحضور ناجى على مدير الإشغالات وحسين طنطاوى وكيل رخص المحلات وعمال الإشغالات.