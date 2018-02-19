حملة "بالفكر نحميها" تعلن دعمها للرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية

كتب لؤى على تصوير محمد فوزى

قال الدكتور محمد حسين عويضة، رئيس مجلس أمناء حملة بالفكر نحميها ورئيس نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنه تم تدشين الحملة بمشاركة شتى مكونات المجتمع، فى حفل مهيب، أقيم فى نادى الإعلاميين بمدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة السادس من أكتوبر، 22 يناير الماضى، مضيفا أن رؤية الحملة هى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة آمنة مستقرة قوية مزدهرة فى شتى المجالات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه حملة "بالفكر نحميها"، لدعم القوات المسلحة والشرطة فى عملياتها العسكرية الشاملة وحربها على الارهاب، وإعلان خطة الحملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية، بنادى اعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، عن رسالة الحملة: عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الجماهيرية والإعلامية والأنشطة المختلفة، من أجل تحقيق رؤية الحملة، لتكون مصر آمنة مستقرة قوية مزدهرة، وتوسيع دائرة عمل الحملة من خلال ضمها لعدد كبير من مفكرى مصر ومن شتى مكوناتها الفكرية والثقافية والاجتماعية، وحشد الجماهير للمشاركة بفعالية فى الانتخابات الرئاسية، والحفاظ على الدولة المصرية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات؛ لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، واستكمال مسيرة البناء.

وعن توجهات الحملة أوضح: الوصول إلى شتى فئات المجتمع ومكوناته (النشء والشباب- النساء والرجال- العائلات والقبائل – البدو والحضر – المسلمين والمسيحيين...) فى عدد من محافظات الجمهورية؛ وإدماجهم فى العمل الوطنى من خلال حملة بالفكر نحميها، باعتبار أن هذه الحملة ولدت لتعيش وتبقى فعالة فى خدمة البلاد.

وأشار إلى أن القيم الجوهرية للحملة تتمثل فى: الصدق، الأمانة، العمل التطوعي، الشفافية، الشورى، الديمقراطية، البناء، الإعمار بمفهومه الشامل، نشر التسامح والسلام الاجتماعي، ترسيخ المواطنة، تقوية النسيج الوطنى.

أما الأهداف تتمحور حول: دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم رؤى جديدة للأمن الفكرى والحفاظ على الهُوية المصرية، طرح رؤى إصلاحية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحديث والتجديد فى شتى المجالات، التسويق العلمى للابتكارات العلمية والطبية للمبتكرين من الأعضاء المؤسسين وغيرهم والتى ستنقل البلاد نقلة نوعية من خلال القضاء على أخطر أمراض العصر، تفعيل المنظومة الثقافية والتربوية والأخلاقية وإحياء القيم وتقديم القدوة الصالحة، غرس مبادئ المواطنة الولاء والانتماء للوطن وترسيخ حق التعايش للجميع فى وطن قوى ومزدهر ننتمى إليه جميعا ونفخر بذلك

أما عن خطة العمل فى الفترة المقبلة:عقد مؤتمرات جماهيرية فى عدد من محافظات مصر، تكثيف الظهور الإعلامى، حشد الجماهير والقبائل الكبرى فى الانتخابات الرئاسية.

بدء المؤتمر الصحفى بالسلام الوطنى، فى حضور الدكتور محمد محمود أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتورة مهجة غالب عضو مجلس النواب، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر، وعدد كبير من الشخصيات العامة.