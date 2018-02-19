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حبس سيدة وصديقتها 3 سنوات لاتهامهما بخطف ابنة الأولى بالدقى

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:59 م
حبس سيدة وصديقتها 3 سنوات لاتهامهما بخطف ابنة الأولى بالدقى محكمة - ارشيفيه


كتب سليم على
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عاقبت محكمة جنح الدقى، زوجة وصديقتها بالحبس 3 سنوات مع الشغل، لاتهامهما بخطف طفلة حديثة الولادة هى ابنة الأولى.
 
تحقيقات النيابة كشفت، أن المتهمة "هدى"، اتفقت أثناء فترة حملها مع المتهمة الثانية "أمينة"، على إخفاء مولودتها فور وصولها انتقاما من زوجها لكثرة المشاكل بينهما.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب الولادة أخبرت الزوجة زوجها أن مولودتها توفت أثناء الولادة، إلا أنها عقب مرور شهر على الواقعة أخبرته بتفاصيل ما حدث، ما دفع الزوج لتحرير بلاغ بالواقعة وأحيلت المتهمتان للمحاكمة، لتقضى المحكمة فى حقهما بحكمها المتقدم.
 
 
 
 

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