حبس خفير خاص لاتهامه بحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات فى أكتوبر





كتب أحمد الجعفرى

قررت نيابة قسم أول 6 أكتوبر، حبس خفير خاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، ومقاومته قوات الأمن أثناء القبض عليه، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة.

كانت البداية أثناء مرور قوة من قسم شرطة ثالث أكتوبر، لمتابعة الحالة، واشتبهت فى شخص تبين أنه خفير خاص، وأثناء محاولة ضبطه أطلق أعيرة نارية، لكن رجال المباحث طاردوه والقوا القبض عليه وبحوزته سلاح نارى غير مرخص وعدد من الطلقات، وأسفرت واقعة الضبط عن إصابة أمين شرطة.