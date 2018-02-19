حالة الطقس اليوم الاثنين 19/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح بمُعدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام. وتسود أجواء باردة مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة. وتكون الرياح جنوببة غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

فى خليج العقبة:

- الرياح: متغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس باردا فى مختلف المناطق مع ظهور السحب المتوسطة والعالية. وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة معتدلة السرعة.