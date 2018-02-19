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جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على قطاع غزة

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:55 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على قطاع غزة قصف غزة - أرشيفية


(أ ف ب)
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شنت مقاتلات إسرائيلية فجر، اليوم الاثنين، غارات على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس فى غزة ردا على اطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب بيان للجيش الإسرائيلى، ولم تؤد غارات الاثنين ولا الصاروخ الذى أطلق من غزة إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وشهد اليومان الأخيران هجمات متبادلة بين الطرفين. وكانت القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين خلال تبادل لاطلاق النار عند الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 18 موقعا لحركة حماس فى سلسلتين من الضربات الجوية، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلى.

وجاءت الغارات ردا على انفجار يبدو انه نجم عن عبوة فلسطينية يدوية الصنع عند السياج الحدودى مع غزة. وقد أدى الى جرح أربعة جنود إسرائيليين كانوا يتفقدون السياج الحدودى.

وأعلن الجيش أن "جنديين اصيبا بجروح بالغة وثالث أصيب بجروح متوسطة الخطورة وآخر بجروح طفيفة"، وتشهد المنطقة الحدودية بين غزة وإسرائيل توترا هو الاخطر منذ الحرب الاخيرة فى 2014 بين القوات الاسرائيلية وحركة حماس التى تسيطر على القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلى فى بيانه ان مقاتلاته "استهدفت بنى تحتية تحت الأرض فى جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل"، ولم يوضح البيان طبيعة البنى المستهدفة.

 

 


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