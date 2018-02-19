جامعة أسيوط تشهد اليوم انطلاق المؤتمر الدولى التاسع لعلاج الأورام





أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط، عن انطلاق أعمال المؤتمر الدولى التاسع لعلاج الأورام والطب النووى بكلية الطب، اليوم ولمدة يومين بمقر جامعة أسيوط، ثم يتم استكمال وقائع المؤتمر لمدة 3 أيام أخرى فى مدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق الجمال.

وكشف الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى ورئيس المؤتمر، فى بيان أن الفعاليات الأولى من المؤتمر تتضمن عددا من ورش العمل حول الصيدلة الإكلينيكية ودورها فى تشخيص الأورام، وأخرى عن الجودة فى مجال تمريض الأورام وكيفية تأهيله لمرحلة ما بعد العلاج والشفاء، وذلك بمشاركة أساتذة فى مجال التمريض من جامعات الأردن، الإسكندرية، طنطا، القاهرة وعين شمس.

كما تتضمن وقائع المؤتمر فى جامعة أسيوط انعقاد 4 جلسات علمية مشتركة مع أقسام الجهاز الهضمى والكبد والجراحة العامة وجراحة القلب والصدر وقسم الأمراض الصدرية لمناقشة الجديد فى أمراض الأورام وكيفية العمل المتكامل بين الفريق الطبى بمختلف تخصصاته بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب للعلاج وتحسين الخدمة العلاجية المقدمة.

وأوضحت الدكتورة علا نبيه أستاذ علاج الأورام والطب النووى ومقررة المؤتمر أن المؤتمر شهد مشاركة نحو 700 طبيبا متخصصا من أقسام الأورام بمختلف الجامعات المصرية وعدد من الدول العربية والأجنبية وذلك بالتعاون مع عدد من جمعيات الأورام الموجودة فى مصر مثل الجمعية المصرية لطب الأورام، والجمعية المصرية لسرطان الكبد، والجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء، والمجلس القومى لمكافحة السرطان.