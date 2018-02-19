video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جامبيا تعلن وقف عقوبة الإعدام

الإثنين، 19 فبراير 2018 06:18 ص
جامبيا تعلن وقف عقوبة الإعدام حبل المشنقة


(رويترز)
إضافة تعليق

أعلن رئيس جامبيا أداما بارو يوم الأحد وقف استخدام عقوبة الإعدام مع سعى بلاده لتحسين صورتها على الصعيد الدولى فى أعقاب عزل الرئيس يحيى جامع الذى ظل يحكم البلاد فترة طويلة العام الماضي.

وتشهد عقوبة الإعدام تراجعا عبر أفريقيا حيث أعدمت حكومات 22 شخصا فى 2016 مقابل 43 فى 2015 وفقا لما أعلنته منظمة العفو الدولية.

وقال بارو فى كلمة بمناسبة مرور 53 عاما على استقلال جامبيا عن بريطانيا "سِأستغل هذه الفرصة كى أعلن وقف استخدام عقوبة الإعدام فى جامبيا كخطوة أولى نحو إلغائها."

وكان جامع قد أثار انتقادات دولية فى 2012 عندما أعدمت حكومته فجأة تسعة سجناء رميا بالرصاص. وفر جامع قبل عام بعد أن خسر أحدث محاولة له لإعادة انتخابه.

وحاول بارو منذ توليه السلطة قبل عام إصلاح الأضرار التى لحقت بسمعة جامبيا بسبب حكم جامع الذى استمر 23 عاما والذى شابته انتهاكات لحقوق الإنسان وخلافات مع الحكومات الأجنبية.

وانضمت جامبيا من جديد للكومنولث الذى انسحب منه جامع فى 2013 بعد أن وصفه بأنه "إحدى مؤسسات الاستعمار الجديد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكى يطالب بوقف حكم الإعدام لنجله المدان بقتل أسرته فى تكساس

جامبيا

اخبار جامبيا

عقوبة الإعدام

الإعدام



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة