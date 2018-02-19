جامبيا تعلن وقف عقوبة الإعدام





(رويترز)

أعلن رئيس جامبيا أداما بارو يوم الأحد وقف استخدام عقوبة الإعدام مع سعى بلاده لتحسين صورتها على الصعيد الدولى فى أعقاب عزل الرئيس يحيى جامع الذى ظل يحكم البلاد فترة طويلة العام الماضي.

وتشهد عقوبة الإعدام تراجعا عبر أفريقيا حيث أعدمت حكومات 22 شخصا فى 2016 مقابل 43 فى 2015 وفقا لما أعلنته منظمة العفو الدولية.

وقال بارو فى كلمة بمناسبة مرور 53 عاما على استقلال جامبيا عن بريطانيا "سِأستغل هذه الفرصة كى أعلن وقف استخدام عقوبة الإعدام فى جامبيا كخطوة أولى نحو إلغائها."

وكان جامع قد أثار انتقادات دولية فى 2012 عندما أعدمت حكومته فجأة تسعة سجناء رميا بالرصاص. وفر جامع قبل عام بعد أن خسر أحدث محاولة له لإعادة انتخابه.

وحاول بارو منذ توليه السلطة قبل عام إصلاح الأضرار التى لحقت بسمعة جامبيا بسبب حكم جامع الذى استمر 23 عاما والذى شابته انتهاكات لحقوق الإنسان وخلافات مع الحكومات الأجنبية.

وانضمت جامبيا من جديد للكومنولث الذى انسحب منه جامع فى 2013 بعد أن وصفه بأنه "إحدى مؤسسات الاستعمار الجديد".