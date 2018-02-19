تعيينات جديدة فى أجهزة الأمن الصومالية





أ ف ب

أعلنت الحكومة الصومالية الاثنين، تعيين قائدين جديدين للشرطة وجهاز الاستخبارات، بعد قرابة 4 أشهر من إقالة سلفيهما اثر الاعتداء الأكثر دموية فى تاريخ البلد المضطرب الواقع فى منطقة القرن الأفريقي.

وعُيّن نائب وزير الصحة حسين عثمان حسين رئيسا لجهاز الاستخبارات، فيما اختير نائب قائد الشرطة بشير عبدى محمد قائدا جديدا لها فى البلد الذى يتعرض لاعتداءات تشنها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأُقيل المسؤولان فى أكتوبر، غداة اعتداء أوقع 27 قتيلا، وبعد أسبوعين من اعتداء فى مقديشو بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل 512 شخصا.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، لكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الصومالية.