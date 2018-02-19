تعرف على أنشطة وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالفيوم بعد افتتاحها





الفيوم – رباب الجالي

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وحدة نظم المعلومات الجغرافية بإدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، لحصر وميكنة أملاك الدولة بكافة المراكز والقرى بالفيوم، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مدحت كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والدكتور إبراهيم السعيد استشاري نظم المعلومات الجغرافية، والمشرف على تأسيس الوحدة، والمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة سنورس، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة بالفيوم، والمهندس محمد حافظ مدير عام إدارة أملاك الدولة بالديوان العام.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الوحدة تهدف للحصر الدقيق لأملاك الدولة وميكنة البيانات المساحية بكافة أنحاء المحافظة لمنع التعدي عليها، كما يتم ربط البيانات المكانية بالحيز الجغرافي لأملاك الدولة مع الخرائط المساحية بشكل دقيق، مضيفاً بأن وحدة نظم المعلومات الجغرافية تدعم متخذ القرار من خلال اتاحة البيانات بشكل فوري ودقيق نظراً لتعدد مخرجات الوحدة من خرائط مساحية وجداول إحصائية ورسومات بيانية وتقارير، كما تهدف الوحدة لإعداد أطالس توضيحية شاملة لمحافظة الفيوم من خلال ما يتم جمعه من بيانات، لافتاً إلى أن تأسيس الوحدة جاء تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة أملاك الدولة.

وخلال الافتتاح شاهد محافظ الفيوم ومرافقوه عرضاً لبرنامج حصر أملاك الدولة بعد ميكنة الاستمارات لمركز سنورس، حيث تم حصر 1504 قطعة أرض أملاك دولة بالمركز بمساحة 6918 فداناً، وطالب المحافظ بتعديل بعض الإعدادات بالبرنامج مع تحري سرية البيانات والاحتفاظ بأكثر من نسخة منها وتحديثها أولاً بأول، وشدد محافظ الفيوم على سرعة العمل بالوحدة للانتهاء من حصر جميع أراضي أملاك الدولة بكافة أنحاء المحافظة في أقرب وقت لتحديد مواقع الأملاك المجهولة ومساحتها لاستثمارها.

ومن جانبه أشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن العمل بوحدة نظم المعلومات يبدأ بميكنة جميع السجلات والدفاتر الورقية بإدارة أملاك الدولة وربطها بالخرائط المساحية وصولاً لاستخراج العديد من التقارير التى تحدد مواقع ومساحات أملاك الدولة، وتقوم الوحدة برصد أية تعديات من خلال التنسيق ــ مستقبلاً ــ مع هيئة الاستشعار عن بعد، لعمل إنذار مبكر للجهات المختصة، لافتاً إلى أنه يقوم بالعمل بالوحدة مجموعة من الشباب المدربين على رصد البيانات والتعامل مع الأجهزة المساحية والحاسب الآلي، وعلى دراية بنظم الإحداثيات الجغرافية والبيانات التوضيحية للخرائط.