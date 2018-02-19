تضامن دمياط تختار الأمهات المثاليات لعام 2018

تضامن دمياط تختار الأمهات المثاليات لعام 2018الإثنين، 19 فبراير 2018 11:29 م
جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى
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عقد اليوم بمديرية التضامن الإجتماعى بدمياط إجتماع اللجنة الخاصة باختيار الأمهات المثاليات المكونة من ثلاثة عشر عضوا، بحضوراللواء سامى حمودة السكرتير العام و برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن ومقرر اللجنة عزة ابو المعاطى مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية وباقى اعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية وقيادات المجتمع الدنى بالمحافظة.
وتضمن الإجتماع عرض قصص الكفاح لجميع الامهات المتقدمين من خلال عرض تقديمى قدمه فريق عمل الاسرة والطفولة بالمديرية.
وقد حصل كل عضو من أعضاء اللجنة على ملف يشتمل تقرير مفصل عن كل ام على حدة وتم تقييمهم جميعا من قبل الأعضاء .
وفى نهاية التقييم تم إختيار 10 امهات مثاليات على مستوى المحافظة وتم إختيار خمسة أمهات من الفائزين حسب الترتيب وفقا للنسبة المئوية لكلا منهم لمقابلة وزيرة التضامن الإجتماعى خلال ذلك الاسبوع وهم كالأتى :
الأولي السيدة ثناء فهمي حسن عبد السميع والثانيه السيدة أنصاف السيد محمد فلفل والثالثه السيدة نعمات يوسف عبد الواحد بسيوني والرابعة السيدة منال حبشي واصف حبشي والخامسة السيدة زينب زيدان علي الدوبل.
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