تضامن دمياط تختار الأمهات المثاليات لعام 2018





دمياط عبده عبد البارى

عقد اليوم بمديرية التضامن الإجتماعى بدمياط إجتماع اللجنة الخاصة باختيار الأمهات المثاليات المكونة من ثلاثة عشر عضوا، بحضوراللواء سامى حمودة السكرتير العام و برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن ومقرر اللجنة عزة ابو المعاطى مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية وباقى اعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية وقيادات المجتمع الدنى بالمحافظة.