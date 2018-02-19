تركيا: عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط له

تركيا: عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط لهالإثنين، 19 فبراير 2018 07:21 م
اشتباكات عفرين- أرشيفية
رويترز
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قال نائب رئيس وزراء تركيا بكر بوزداج، إن عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط له، مشيرا إلى أن تقارير وسائل الإعلام الرسمية السورية عن دخول قوات حكومية عفرين غير صحيحة.
وتابع :"دخول قوات الحكومة السورية منطقة عفرين سيؤدى إلى "كارثة" فى المنطقة"، مشيرا إلى أن دخول قوات الحكومة السورية منطقة عفرين سيعطى الضوء الأخضر لتقسيم سوريا.
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