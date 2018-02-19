تركيا: عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط له





رويترز

قال نائب رئيس وزراء تركيا بكر بوزداج، إن عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط له، مشيرا إلى أن تقارير وسائل الإعلام الرسمية السورية عن دخول قوات حكومية عفرين غير صحيحة.