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الإثنين، 19 فبراير 2018 10:01 م
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تركيا: عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط له

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:21 م
تركيا: عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط له اشتباكات عفرين- أرشيفية


رويترز
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قال نائب رئيس وزراء تركيا بكر بوزداج، إن عملية عفرين السورية ستستمر كما هو مخطط له، مشيرا إلى أن  تقارير وسائل الإعلام الرسمية السورية عن دخول قوات حكومية عفرين غير صحيحة.
 
وتابع :"دخول قوات الحكومة السورية منطقة عفرين سيؤدى إلى "كارثة" فى المنطقة"، مشيرا إلى أن دخول قوات الحكومة السورية منطقة عفرين سيعطى الضوء الأخضر لتقسيم سوريا.
 
 

 


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