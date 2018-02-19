تأييد المشدد 15 عاما لـ20 متهما و10 سنوات لـ69 فى "إحراق مركز حوش عيسى"الإثنين، 19 فبراير 2018 04:49 م
محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أيدت المحكمة العسكرية العليا، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية العسكرية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إحراق مركز حوش عيسى" بالبحيرة.
كانت محكمة جنايات عسكرية، أصدرت الحكم فى القضية بتاريخ 11 أغسطس 2015، وجاءت الأحكام كالآتى: سجن 20 متهمًا لمدة 15 عامًا، و69 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و7 متهمين بالسجن 5 سنوات، والمؤبد لـ90 آخرين "غيابيًا"، وبراءة 17 متهمًا حضوريًا، و4 غيابيًا، فى اتهامهم بإحراق مركز شرطة حوش عيسى يوم 14/8/2013 بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان الإرهابية بميدان رابعة.
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