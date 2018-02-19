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الإثنين، 19 فبراير 2018 06:09 م
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تأجيل محاكمة 12 إخوانى فى أحداث عنف بالمنيا

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:40 م
تأجيل محاكمة 12 إخوانى فى أحداث عنف بالمنيا هيئة المحكمة - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت اليوم الاثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 12 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث السجل المدنى وقسم ديرمواس ومغاغة  إلى جلسة 26 فبراير الجارى، لاستكمال المرافعة فى 3 قضايا.

والقضية الأولى التى يحاكم فيها المتهمين تتعلق باقتحام  قسم شرطة ديرمواس، والمتهم فيها 8 متهمين، والقضية الثانية تتعلق باقتحام وحرق السجل المدنى والمتهم فيها 3 أشخاص، أما القضية تتعلق بإعادة محاكمة متهم واحد فى أحداث مغاغة محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا ضمن 187 متهما فى أحداث القسم.

المتهمون تعاد إجراءات محاكمتهم بعد أن صدرت بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد فى أحداث عنف شهدتها مدينة ديرمواس عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة‏.


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