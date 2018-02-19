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تأجيل محاكمة قاتل شاب كافيه "كيف" المتهم بالاتجار فى المخدرات لـ 22 فبراير

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:02 م
تأجيل محاكمة قاتل شاب كافيه "كيف" المتهم بالاتجار فى المخدرات لـ 22 فبراير محكمه التجمع الخامس


كتبت أمنية الموجى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة "عمرو م أ ح"، وشهرته عمرو فزاع المعروف بقاتل شاب كافييه "كيف"، فى اتهامه بالإتجار فى المخدرات لجلسة 22 فبراير للاطلاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفى وأيمن عبد اللطيف وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم بقتل محمود بيومى، المعروف إعلاميًا بضحية كافيه كييف بمصر الجديدة مع مصادرة السلاح وألزمته بالمصاريف، وإلزام المحكوم عليه وكل من أسامة النجار وعبدالرؤوف محمد، صاحب الكافيه ومديره، بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد، تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، لوالد المجنى عليه.

 


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