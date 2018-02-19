اليوم.. استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة بديع بـ"أحداث مكتب الإرشاد"الإثنين، 19 فبراير 2018 02:00 ص
بديع
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
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