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اليمن: مقتل 426 من مسلحى ميليشيات الحوثى منذ انطلاق عملية تحرير تعز

الإثنين، 19 فبراير 2018 09:49 م
اليمن: مقتل 426 من مسلحى ميليشيات الحوثى منذ انطلاق عملية تحرير تعز الحوثيين


صنعاء (أ ش أ)
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أعلنت قيادة محور تعز العسكرى باليمن، اليوم الاثنين، عن مقتل 426 من مسلحى ميليشيات الحوثى منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز جنوب غربى اليمن، أواخر يناير الماضى.

وقالت قيادة المحور تعز - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثى فى مختلف جبهات تعز خلال الفترة من أواخر يناير حتى منتصف فبراير الجارى، أسفرت عن مقتل 426 من مسلحى ميليشيات الحوثي، وإصابة 740 آخرين، وأوضحت أنه تم تدمير 41 آلية عسكرية، وثلاثة مخازن للأسلحة والذخيرة، وتدمير عربتى كاتيوشا تابعتين للميليشيات.

وكان محافظ تعز، أمين محمود، قد أعلن، فى وقت سابق، بدء عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربى لاستكمال تحرير تعز، وكسر الحصار المفروض على المدينة منذ 3 أعوام بشكل كلى.

 


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