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اليابان تقدم مساعدات بقيمة 3.6 مليون دولار لأوكرانيا

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:31 م
اليابان تقدم مساعدات بقيمة 3.6 مليون دولار لأوكرانيا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


كييف (أ ش أ)
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أعلن دبلوماسى يابانى أن حكومة بلاده ستقدم لأوكرانيا 6ر3 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم الشرائح السكانية الأكثر ضعفا واستعادة السيطرة على المناطق الشرقية.

وقال سفير اليابان لدى أوكرانيا شيجيكى سومى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا هينادى زوبكو والمنسق المقيم للأمم المتحدة فى أوكرانيا نيل ووكر أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه "فى عام 2018، ستخصص حكومة اليابان نحو 4 ملايين دولار إضافية"، مشيرا إلى أن اليابان حكومة وشعبا تواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال منظومة الأمم المتحدة.

وتابع سومى أنه "منذ زمن احتجاجات الأوكرانية - التى أطاحت بالرئيس الأوكرانى السابق- قدمت اليابان لأوكرانيا 86ر1 مليار دولار، وأود أن أشير إلى أن 45 مليون دولار أخرى قدمت أيضا من خلال المنظمات الدولية، بما فى ذلك من خلال منظومة الأمم المتحدة، لمساعدة شرق أوكرانيا بشكل خاص".

 

 


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