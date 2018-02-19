الموفد القطرى إلى غزة: إسرائيل أبلغتنا بعدم نيتها مواجهة حماس عسكريا





أ ف ب

أكد رئيس اللجنة القطرية لاعمار قطاع غزة محمد العمادى، الاثنين، أن اتصالاته بالجانبين الإسرائيلى والفلسطينى تؤكد أن "لا نية" لإسرائيل أو حركة حماس التى تسيطر على القطاع بالدخول فى مواجهة عسكرية.

وقال العمادى خلال مؤتمر صحفى عقده فى مستشفى الشفاء فى مدينة غزة حول ما يتم "تداوله فى الإعلام من تخوفات من شبح حرب قادمة أو تصعيد"، "نؤكد من خلال علاقتنا مع الطرفين (إسرائيل وحماس) إن لا نية لأى منهما بالدخول فى تصعيد أو مواجهة من شأنها أن تشعل المنطقة بالكامل".

وتأتى تصريحات السفير القطرى فى حين نفذت مقاتلات حربية إسرائيلية فجر الاثنين غارات جديدة على قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل، فى وقت يبقى خطر وقوع مواجهات جديدة ماثلا على الرغم من تراجع حدة التوتر.