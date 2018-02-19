المفتى ينعى صف ضابط ومجندين استشهدوا فى مواجهات مع الإرهابيين فى سيناء





كتب لؤى على

نعَى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، صف ضابط ومجندين من قواتنا المسلحة استشهدوا خلال المواجهات مع الإرهابيين فى سيناء.



وأكد المفتى فى بيان له، أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الشهداء الذين يدافعون عن دينهم ووطنهم بأن يكونوا مع الأنبياء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.



وتوجَّه المفتى بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله أن يجعلهم فى عليين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.