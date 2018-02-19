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الإثنين، 19 فبراير 2018 08:27 م
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وقواعد جديدة لصرف المساندة..

"المجالس التصديرية" تطالب البرلمان بزيادة دعم الصادرات لـ 6 مليار جنيه

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:25 م
"المجالس التصديرية" تطالب البرلمان بزيادة دعم الصادرات لـ 6 مليار جنيه اجتماع سابق للمجالس التصديرية


كتب – إسلام سعيد
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تستعد المجالس التصديرية لتقديم مذكرة إلى مجلس النواب، لزيادة مخصصات صندوق دعم من 2.6 مليار جنيه حاليًا إلى 6 مليار جنيه، وذلك بعد زيادة الصادرات المصرية 11 % خلال عام 2017 لتسجل 22.4 مليار دولار.

واستحدث صندوق دعم الصادرات، عددا من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين، وجاء من ضمن التعديلات فرض عقوبات على المصدرين الحاصلين على دعم دون وجه حق حيث يتم حرمانه من المساندة لمدة 6 أشهر ومضاعفة مدة الحرمان حالة التكرار، وصولا إلى الحرمان نهائيًا.

وكشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أنه يتم التنسيق حاليا مع المجالس الأخرى لزيادة مخصصات دعم الصادرات، مشيرًا إلى أن أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية تعتبر الأبرز لدى المجالس حاليًا.

وقال أبو المكارم فى تصريحات صحفية مساء اليوم، إن مجلسه استطاع تحقيق صادرات 4.4 مليار دولار عام 2017 بزيادة 400 مليون دولار عن المستهدف الذى وضعه المجلس، مشيرا إلى أن صادرات الكيماويات استفادت من قرار تحرير سعر الصرف.

 

 


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المساندة التصديرية

مخصصات دعم الصادرات

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