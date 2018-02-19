المؤبد لميكانيكى لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بالإسماعيلية

المؤبد لميكانيكى لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بالإسماعيليةالإثنين، 19 فبراير 2018 04:06 م
حبس - أرشيفية
الإسماعيلية صبرى غانم
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قضت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار هانى كمال غبريال، وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات، بأمانة سر محمد عبدالستار وحسام حسن، بالسجن المؤبد غيابيا على ميكانيكى لاتهامه بالاتجار فى المخدرات فى الجناية رقم 10910 لسنة2017 جنايات قسم ثان الإسماعيلية، والمقيدة برقم 1858 لسنة2017 كلى الاسماعيلية.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم 22/10/2017 عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، يفيد بقيام النقيب أحمد ثروت معاون مباحث القسم، بضبط المتهم "أحمد.ص.م"21 عاما ميكانيكى، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر.
وتم القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله، وأحاله المستشار ياسر ابو غنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها المتقدم غيابيا.
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