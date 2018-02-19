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الكهرباء: بدء إنشاء خط الربط مع السعودية منتصف العام الحالى والتشغيل 2021

الإثنين، 19 فبراير 2018 12:00 ص
الكهرباء: بدء إنشاء خط الربط مع السعودية منتصف العام الحالى والتشغيل 2021 الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة


كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم فتح مظاريف المناقصة الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجا وات أبريل المقبل.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تحديد موعد البدء فى تنفيذ المشروع عقب فتح المظاريف من قبل الجانبين المصرى والسعودى، موضحا أنه من المتوقع أن يتم البدء فى إنشاء محطات المحاولات الخاصة بالمشروع "بدر - المدينة - تبوك" منتصف العام الحالى.

وأشار حمزة إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيل خطوط الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية مطلع عام 2021 بقدرة 3 آلاف ميجا وات.

وتابع حمزة أنه سيتم إنشاء محطة تحويلات الخطوط الهوائية والأرضية بأحدث نظام فى مصر والعالم العربى DC "التيار المستمر"، والذى يعتبر أعلى  كفاءة، مؤكدا أن محطات التحويلات القديمة بنظام AC "التيار المتردد".

وأوضح حمزة أن وزارة الكهرباء تستهدف أن تتحول مصر إلى نقطة انطلاق للطاقة سواء الكهرباء أو الغاز من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع دول العالم، موضحا أن هذه المشروعات تحقق عائدا ماديا كبيرا بالعملة الصعبة.

الجدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجا وات يهدف أن تكون مصر محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

 

وتبلغ نسبة العائد من الاستثمار فى الربط مع السعودية أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.


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