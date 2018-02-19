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القبض على 5 أشخاص هاربين من 33 حكم بحملة أمنية فى بنها

الإثنين، 19 فبراير 2018 06:58 م
القبض على 5 أشخاص هاربين من 33 حكم بحملة أمنية فى بنها حبس -أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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نفذت مباحث تنفيذ الأحكام حملة مكبرة على بعض قرى المركز لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية، أسفرت عن ضبط 5 أشخاص هاربين من 33 حكم غيابى، وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد هشام فكرى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية يفيد بالقيام بحملة مكبرة على بعض قرى بنها لضبط الهاربين من الأحكام الغيابية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "حسين ع " 40 سنة، والمحكوم عليه فى 12 قضية، و"محمد س" 34 سنة سائق و المحكوم عليه فى 13 قضية، و"هانى ف" 39 سنة عامل والمحكوم عليه فى قضيتين، و"السيد م" 30 سنة عامل، والمحكوم عليه فى قضيتين، و"أحمد ع" 32 سنة، عامل، و المحكوم عليه فى 4 قضايا، وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 


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