القبض على نجار حول منزله لورشة تصنيع سلاح فى المنيا

حبس -أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة بالمنيا من القبض على نجار حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود معلومات لضباط مباحث مركز مغاغة، تفيد تحويل منزل ملك فلاح لورشة لتصليح وتصنيع وبيع الأسلحة النارية.
وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة منزل "ظريف-ا"، 59 عامًا، نجار مقيم بمركز مغاغة، وبتفتيشه عثر على الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية بكامل أنواعها، وقطع الغيار المستخدمة، كما تم ضبط بندقية خرطوش، و10 فرد، وطبنجة.
وبمواجهة المتهم، أقر حيازته للمضبوطات بقصد التصليح والتصنيع والاتجار، وتحرر عن الواقعة محضر إداري مركز مغاغة.
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