القبض على خفير وبحوزته سلاح نارى غير مرخص بعد مطاردته بأكتوبر





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على خفير خاص لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، ومقاومته قوة أمنية أثناء القبض عليه، مما أسفر عن إصابة أمين شرطة بأكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثالث أكتوبر، لمتابعة الحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى خفير خاص، وأثناء محاولة ضبطه أطلق أعيرة نارية، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من مطاردته وضبطه، وبحوزته سلاح نارى غير مرخص وعدد من الطلقات.

وأسفرت الواقعة عن إصابة أمين شرطة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.