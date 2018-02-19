الفوج الأول للمعسكرات التخصصية لطلائع الشباب يزور معالم الأقصر الأثرية





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، جولات وزيارات للفوج الأول من المعسكرات التخصصية للطلائع 2017- 2018 ، والتى تنظمها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة خلال تلك الفترة وحتى مارس المقبل.

من جانبه صرح حفنى بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، بأن تلك المعسكرات التخصصية تهدف إلى إدماج الطلائع من الجمعيات والمؤسسات المجتمعية فى المجتمع، من خلال إشراكهم فى تلك المعسكرات، علاوة على تعريفهم بالتاريخ المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، وتنوعت المزارات السياحية للطلائع المشاركين وتشمل معابد الكرنك ومعبد الأقصر والأقصر.

ويضيف وكيل الشباب والرياضة بالأقصر، أن أول فوج شبابى شهد فعاليات عروض الصوت والضوء، وقاموا بعمل زيارات لمعبد الملكة حتشبسوت ومعبد الرمسيوم وتمثالى ممنون بالبر الغربى، كما استمتعوا بالجولات الحرة للتسوق بوسط المدينة وركوب عربات الحنطور التى تتميز بها المحافظة.