الغربية تحصد المركز الثالث فى الكرة الطائرة ببطولة المناطق الأزهرية

الغربية تحصد المركز الثالث فى الكرة الطائرة ببطولة المناطق الأزهريةالإثنين، 19 فبراير 2018 06:53 م
فريق المنطقة الغربية الأزهرية
الغربية - مصطفى عادل
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حصلت المنطقة الغربية الأزهرية على المركز الثالث فى بطولة الجمهورية للكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.
وقال الدكتور محمد صبحى عضو المكتب الفنى للتربية الرياضة بالمنطقة الأزهرية بالغربية، إن البطولة أقيمت بمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، وشارك فيها 23 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور على الجندى الوكيل الثقافى لمنطقة الغربية الأزهرية وإشراف فاتن رمضان مدير رعاية الطلاب ومصطفى رياض الموجه العام للتربية الرياضية بمنطقة الغربية الأزهرية.
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