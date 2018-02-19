العناية الإلهية تنقذ سيدة من الموت بعد سقوطها من شرفة بالإسكندرية

الإسكندرية -أسماء على بدر

أنقذت العناية الإلهية، سيدة من الموت بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وذلك بعد سقوطها من شرفتها أثناء تركيبها ستارة واختلال توازنها.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور الدخيلة، بسقوط سيدة من شرفة الشقة سكنها بعقار كائن بشارع خالد بن الوليد منطقة وادى القمر وأصيبت على إثرها.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المدعوة "وداد أ م" 25 سنة، ربة منزل، بتركيب ستارة بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثانى بالعقار محل البلاغ، اختل توازنها وسقطت بالطريق العام، مما أدى لإصابتها باشتباه كسور بالفقرات القطنية والفخذ الأيمن، وتم نقلها للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج.

وبسؤال والدتها، "نعمة ع ع"، 60 سنة، ربة منزل، أكدت ما جاء بالفحص، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الحادث، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، تم إخطار النيابة العامة.