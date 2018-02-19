video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العناية الإلهية تنقذ سيدة من الموت بعد سقوطها من شرفة بالإسكندرية

الإثنين، 19 فبراير 2018 03:05 ص
العناية الإلهية تنقذ سيدة من الموت بعد سقوطها من شرفة بالإسكندرية إسعاف - أرشيفية


الإسكندرية -أسماء على بدر
إضافة تعليق

أنقذت العناية الإلهية، سيدة من الموت بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وذلك بعد سقوطها من شرفتها أثناء تركيبها ستارة واختلال توازنها.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور الدخيلة، بسقوط سيدة من شرفة الشقة سكنها بعقار كائن بشارع خالد بن الوليد منطقة وادى القمر وأصيبت على إثرها.

 

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المدعوة "وداد أ م" 25 سنة، ربة منزل، بتركيب ستارة بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثانى بالعقار محل البلاغ، اختل توازنها وسقطت بالطريق العام، مما أدى لإصابتها باشتباه كسور بالفقرات القطنية والفخذ الأيمن، وتم نقلها للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج.

 

وبسؤال والدتها، "نعمة ع ع"، 60 سنة، ربة منزل، أكدت ما جاء بالفحص، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الحادث، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، تم إخطار النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الإسكندرية يضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية بدون ترخيص

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندريه

محافظه الاسكندريه

الاسكندريه



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة