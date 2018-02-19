الصين تفرض حظرا سنويا على صيد الأسماك فى النهر الأصفر





رويترز

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا)، اليوم الاثنين، نقلا عن بيان لوزارة الزراعة إن الصين ستفرض حظرا على صيد الأسماك فى النهر الأصفر خلال الفترة من أول ابريل نيسان حتى 30 يونيو من كل عام ابتداء من العام الحالى.

ويهدف هذا الحظر إلى حماية الأحياء المائية فى النهر الأصفر لأن الصيد الجائر يهدد الموارد السمكية وسيشمل الحظر النهر الرئيسى و13 رافدا وثلاث بحيرات رئيسية متصلة بالنهر الأصفر، وتطبق الصين حظرا سنويا على صيد الأسماك فى نهر يانغتسى منذ عام 2002 وفى نهر بيرل ثالث أكبر أنهارها منذ 2010.

والنهر الأصفر ثانى أطول أنهار الصين بعد يانغستى وينبع من إقليم تشينغهاى فى شمال غرب البلاد ويتدفق عبر المنطقة الوسطى الشمالية.

وفرضت بعض المناطق مثل نينغشيا وقانسو حظرا على صيد الأسماك فى النهر الأصفر خلال فترات معينة فى السنوات الأخيرة.