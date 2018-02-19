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الصين تتصدر دول العالم فى طلبات براءات الاختراع للمرة السابعة على التوالى

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:28 م
الصين تتصدر دول العالم فى طلبات براءات الاختراع للمرة السابعة على التوالى الرئيس الصينى شئ جين بينج


بكين (أ ش أ)
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قال رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وان قانج، إن الصين تتصدر دول العالم فى عدد طلبات براءات الاختراع منذ 7 أعوام متتالية.

وأضاف وان - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" "أن إسهام الصين فى البحوث والتطوير ارتفع إلى المرتبة الثانية على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص العاملين بدوام كامل فى مجال البحوث والتطوير بالصين هو الأعلى بالعالم حاليا.

وذكر مكتب الدولة للملكية الفكرية، أن منطقة البر الرئيسى الصينى حصل على نحو 1.36 مليون براءة اختراع حتى نهاية 2017، ما يشير فى المتوسط إلى 9.8 براءة اختراع لكل 10 آلاف شخص.

وقال مدير المكتب شن تشانج يوى، "نحتاج إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية بغية تدعيم الابتكار وتحسين بيئة الأعمال".

جدير بالذكر أن الصين تتمتع بنظام وطنى لحماية حقوق الملكية الفكرية. 


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