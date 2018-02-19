الشرطة الفرنسية تفكك شبكة لتهريب الرعايا السريلانكيين من باريس للمملكة المتحدة





باريس (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكة لتهريب الرعايا السريلانكيين من باريس إلى المملكة المتحدة عبر مطارات بشرق فرنسا أو ألمانيا.

وأوضح مصدر أمنى فرنسى أنه بعد تحقيق استمر تسعة أشهر، اعتقلت الشرطة 11 شخصا فى منطقة "الزاس" (شرق) وفى المنطقة الباريسية.

وأضاف المصدر أن شبكة التهريب كانت تتولى نقل هؤلاء المهاجرين من باريس إلى شرق فرنسا حيث كان يتم توفير مسكّن لهم انتظارا لتحديد طريقة عبورهم إلى بريطانيا ومدهم بجوازات سفر متطابقة للأصل.

وأشار إلى أنه فور وصولهم لندن، يقوم هؤلاء المهاجرين بتسديد ما بين 7 إلى 8 آلاف جنيه أسترلينى لشخص يستقبلهم هناك.

وأكد المصدر أن الشرطة عثرت، خلال المداهمات التى نفذتها، على إيصالات لتحويل أموال ونحو 20 تأشيرة غير مستخدمة و13 صورة لجوازات سفر انجليزية و11 لبطاقات هوية فرنسية وست صور لجوازات سفر إيطالية.