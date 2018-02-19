السعودية ترفض اقتراحا قطريا باتفاق أمنى على غرار الاتحاد الأوروبى





(رويترز)

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم الاثنين، إن السعودية غير مهتمة بالمشاركة فى تحالف أمنى إقليمى على غرار الاتحاد الأوروبى مثلما اقترحت قطر.

كان تميم بن حمد آل ثانى قال يوم الجمعة، إنه ينبغى لدول الشرق الأوسط تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمنى على شاكلة الاتحاد الأوروبى من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.

ودعا تميم المجتمع الدولى إلى مواصلة الضغط الدبلوماسى على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال الجبير فى فيينا على هامش اجتماع مع نظيره النمساوى "لدينا بالفعل هيكل قائم" فى إشارة إلى مجلس التعاون الخليجى الذى تأسس قبل 36 عاما.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات تتعلق بالسفر والتجارة على قطر منذ 7أشهر بسبب دعم الدوحة بأنها للإرهاب.

وأخفقت جهود من جانب الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف فى تحقيق أى نتائج.

وقال الجبير "نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب... إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضوا مرحبا به فى مجلس التعاون الخليجى ويمكننا حينها المضى قدما لتحسين الأمن لنا جميعا".

وأكد وزير الخارجية السعودى، أن قطر لم تغير من سلوكها الداعم للإرهاب، ومازالت تعمل على نشر فكر الكراهية والإرهاب في عدد من الدول