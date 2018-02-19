"السعودية" ترد إلكترونيا على أسئلة المعتمرين والحجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعى





كتبت ميرفت رشاد

ابتكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، تطبيق تقنى حديث يعتبر الأولى من نوعه على مستوى المملكة يتعمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، والذى قدمته ضمن مبادراتها فى تحقيق رؤية المملكة 2030 ، حيث يعمل التطبيق على الرد المستمر عبر تلقى أسئلة المستخدمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وبشكل تفاعلى وذلك على أى استفسار يرد من الحاج أو المعتمر أو الزائر.

وقالت " الوزارة " فى بيان عبر موقعها اليوم الاثنين، إن مستخدم التطبيق سيتمكن من التعرف على الخدمات التى تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع كافة الاستفسارات التى ترد من الزائر عن طريق " تشات بوت" وهو تطبيق مصغّر يعمل على منصات التواصل الاجتماعى ويقوم بتنفيذ الأوامر التى صمم لتنفيذها من خلال المحادثات التفاعلية دون التدخل البشرى.

وتقوم وزارة الحج والعمرة بتغذية "التطبيق" بالمعلومات الأساسية للحجاج والمعتمرين والزوار وكيفية الرد عليها، كما سيتيح للمعتمرين فى الخارج فرصه التعرف على شركات الحج والعمرة المعتمدة فى بلدانهم وذلك من خلال تحديد الموقع الاقرب للحاج أو المعتمر.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة فى إطلاق البرنامج خلال العام القادم، بعد الانتهاء من تزويد التطبيق بكامل المعلومات المهمة وربطه بمعلومات الحجاج أو المعتمر والمعلومات والمتعلقة بالحج والعمرة وذلك ضمن الخدمات التى توفرها الوزارة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.