video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدين الهجوم الإرهابى على كنيسة بداغستان

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:42 م
السعودية تدين الهجوم الإرهابى على كنيسة بداغستان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز


الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها لحادث إطلاق النار أمام كنيسة في مدينة كيزليار بجمهورية داغستان الروسية.

وأكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن التعازى والمواساة لذوي الضحايا ولروسيا الاتحادية حكومة وشعبا.. متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كانت وسائل إعلام روسية كشفت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح، في حادث إطلاق نار على أشخاص كانوا يغادرون قداسا بكنيسة في مدينة كيزليار جنوبي روسيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سويسرا: لم نشهد أى حركة كبيرة لأموال سعودية يجرى تحويلها

السعودية تستضيف للمرة الأولى "أسبوع الموضة العربى".. مارس المقبل

السعوديه

اخبار السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة