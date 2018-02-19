السعودية تدين الهجوم الإرهابى على كنيسة بداغستان





الرياض (أ ش أ)

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها لحادث إطلاق النار أمام كنيسة في مدينة كيزليار بجمهورية داغستان الروسية.

وأكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن التعازى والمواساة لذوي الضحايا ولروسيا الاتحادية حكومة وشعبا.. متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كانت وسائل إعلام روسية كشفت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح، في حادث إطلاق نار على أشخاص كانوا يغادرون قداسا بكنيسة في مدينة كيزليار جنوبي روسيا.