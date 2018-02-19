السجن المشدد 10سنوات لربة منزل حاولت إدخال الحشيش لمحبوس بقسم بولاق





كتب : أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، غيابيآ على ربة منزل، لمحاولتها إدخال مخدر الحشيش لأحد المتهمين المحبوسين بقسم بولاق الدكرور.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين أحمد رضوان ومحمد عبدالحافظ، وأمانة سر صبحى عبد الحميد، وعادل الشيخ.

وكانت النيابة قد وجهت تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إدخال مخدر الحشيش لقسم شرطة بولاق الدكرور.