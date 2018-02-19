الزراعة: وصول 82% من مقررات الأسمدة الشتوية للجمعيات الزراعية

كتب عز النوبى

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، عن وصول 82% من احتياجات المقررات السمادية للجمعيات الزراعية تم توريدها من قبل الشركات المنتتجة للأسمدة منذ بداية موسم الزراعات الشتوية، وجار التوريد من قبل الشركات المنتجة.

وأكد تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية أن هناك مراجعة مستمرة لمخزون الجمعيات الزراعية من الأسمدة والاحتياجات الفعلية لكل منها حسب الزمام الزراعى، مؤكدا أنه منذ بداية زراعات الموسم الشتوى لم توجد أى أزمات أو نقص فى المقررات السمادية، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لجميع الحصص الموردة من شركات الأسمدة، موضحًا أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة ملتزمة بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأضاف التقرير أنه بناء على الاتفاق الموقع بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة منذ بدء موسم الزراعات الشتوية، يتم توريد ما بين 200 إلى 230 ألف طن حصة شهريًا، بالإضافة إلى استمرار العمل من قبل لجان، فى معاينات فعلية على الطبيعية لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب.