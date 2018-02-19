video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: وصول 82% من مقررات الأسمدة الشتوية للجمعيات الزراعية

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:00 ص
الزراعة: وصول 82% من مقررات الأسمدة الشتوية للجمعيات الزراعية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، عن وصول 82% من احتياجات المقررات السمادية للجمعيات الزراعية تم توريدها من قبل الشركات المنتتجة للأسمدة منذ بداية موسم الزراعات الشتوية، وجار التوريد من قبل الشركات المنتجة.

 

وأكد تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية أن هناك مراجعة مستمرة لمخزون الجمعيات الزراعية من الأسمدة والاحتياجات الفعلية لكل منها حسب الزمام الزراعى، مؤكدا أنه منذ بداية زراعات الموسم الشتوى لم توجد أى أزمات أو نقص فى المقررات السمادية، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لجميع الحصص الموردة من شركات الأسمدة، موضحًا أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة ملتزمة بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى.

 

وأضاف التقرير أنه بناء على الاتفاق الموقع بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة منذ بدء موسم الزراعات الشتوية، يتم توريد ما بين 200 إلى 230 ألف طن حصة شهريًا، بالإضافة إلى استمرار العمل من قبل لجان، فى معاينات فعلية على الطبيعية لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة: تأجيل تحصيل الرسوم الجديدة لأعمال تشغيل مراكب الصيد وإنتاج الأسماك

وزارة الزراعة

المقررات السمادية

الجمعيات الزراعية

الزراعات الشتوية

شركات الاسمدة



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة