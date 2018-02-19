video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفرنسى يزور موريتانيا فى يونيو القادم

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:27 ص
الرئيس الفرنسى يزور موريتانيا فى يونيو القادم الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون


(أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت الصحف الموريتانية الصادرة فى العاصمة نواكشوط اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة عمل لموريتانيا قبيل القمة الإفريقية المقررة فى نواكشوط يوم الثلاثين يونيو القادم.

وقالت " إن ماكرون سيزور إحدى المحافظات الداخلية الموريتانية دون تحديدها وأن السفير الفرنسى بنواكشوط جويل مايير ورجل أفريقيا بقصر الأليزيه فرانك باريس، يعملان على ملف الزيارة".

وأشارت إلى أن السلطات الفرنسية كانت ترغب فى أن تتم هذه الزيارة خلال الشهر الجارى ضمن جولة ماكرون التى شملت تونس والسنغال، ولكن السلطات الموريتانية عبرت عن رغبتها فى أن تكون « زيارة رسمية »، واقترحات أن تتم فى شهر إبريل المقبل، ولكن الأليزيه اعتذر عن التاريخ بحجة الأجندة.

وقالت "إن العلاقات التى كانت تربط القيادة السياسية فى نواكشوط بالرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند غلب عليها «البرود»، على العكس من العلاقة مع ماكرون التى بدت جيدة، خاصة وأنهما التقيا عدة مرات".

وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسى يحترم نهج الرئيس الموريتاني، فيما يرتاح الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لدور نظيره الفرنسى فى دعم مجموعة دول الساحل وقوتها العسكرية المشتركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موريتانيا تحتضن مؤتمر الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.. أبريل القادم

الرئيس الفرنسى

موريتانيا

اخبار موريتانيا

فرنسا



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة