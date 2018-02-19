الرئيس الفرنسى يزور موريتانيا فى يونيو القادم





(أ ش أ)

ذكرت الصحف الموريتانية الصادرة فى العاصمة نواكشوط اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة عمل لموريتانيا قبيل القمة الإفريقية المقررة فى نواكشوط يوم الثلاثين يونيو القادم.

وقالت " إن ماكرون سيزور إحدى المحافظات الداخلية الموريتانية دون تحديدها وأن السفير الفرنسى بنواكشوط جويل مايير ورجل أفريقيا بقصر الأليزيه فرانك باريس، يعملان على ملف الزيارة".

وأشارت إلى أن السلطات الفرنسية كانت ترغب فى أن تتم هذه الزيارة خلال الشهر الجارى ضمن جولة ماكرون التى شملت تونس والسنغال، ولكن السلطات الموريتانية عبرت عن رغبتها فى أن تكون « زيارة رسمية »، واقترحات أن تتم فى شهر إبريل المقبل، ولكن الأليزيه اعتذر عن التاريخ بحجة الأجندة.

وقالت "إن العلاقات التى كانت تربط القيادة السياسية فى نواكشوط بالرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند غلب عليها «البرود»، على العكس من العلاقة مع ماكرون التى بدت جيدة، خاصة وأنهما التقيا عدة مرات".

وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسى يحترم نهج الرئيس الموريتاني، فيما يرتاح الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لدور نظيره الفرنسى فى دعم مجموعة دول الساحل وقوتها العسكرية المشتركة.