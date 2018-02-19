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"الداخلية" تضبط 524 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الإثنين، 19 فبراير 2018 03:59 م
"الداخلية" تضبط 524 قضية تموينية خلال 24 ساعة أسطوانات غاز - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت شرطة التموين في ضبط (22) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز و (148) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط (27) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و(93) قضية فى مجال الغش التجارى.
 
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط  (524) قضية فى مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(25) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها و(21) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و(10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و(5) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

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