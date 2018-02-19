video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 155 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات و840 وطلقة مختلفة الأعيرة

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:00 م
الداخلية تضبط 155 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات و840 وطلقة مختلفة الأعيرة أسلحة نارية - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتتمكن من ضبط 155 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات و840 وطلقة نارية مختلفة الأعيرة .
 
 
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وحيازة الأسلحة النارية والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة تلك الأنشطة الإجرامية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تداهم "النخيلة" مسقط رأس عزت حنفى أشهر تجار مخدرات وتضبط 50 هاربا

الداخلية تداهم بؤر اجرامية بالقليوبية والشرقية وتنفذ 24 الف حكم قضائى

الداخلية تفتتح عيادة طبية متكاملة لأعضاء هيئة الشرطة بالغردقة

الداخلية تضبط 19 كيلو هيروين و12 مليون قرص مخدر

الداخلية توفد بعثات للدول العربية لاستخراج بطاقات رقم قومى للمصريين

أسلحة

حوادث

الداخلية

اسلحة نارية

الامن العام

ضبط سلاح



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة