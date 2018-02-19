الداخلية تضبط 155 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات و840 وطلقة مختلفة الأعيرة





كتب محمود عبد الراضى

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتتمكن من ضبط 155 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات و840 وطلقة نارية مختلفة الأعيرة .

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وحيازة الأسلحة النارية والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة تلك الأنشطة الإجرامية.