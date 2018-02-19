الداخلية تضبط 155 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات و840 وطلقة مختلفة الأعيرة

الداخلية تضبط 155 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات و840 وطلقة مختلفة الأعيرةالإثنين، 19 فبراير 2018 04:00 م
أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتتمكن من ضبط 155 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات و840 وطلقة نارية مختلفة الأعيرة .
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وحيازة الأسلحة النارية والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة تلك الأنشطة الإجرامية.
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