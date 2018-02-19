الجيش اليمنى يقتل 4 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعز

الجيش اليمنى يقتل 4 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعزالإثنين، 19 فبراير 2018 07:24 م
الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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قُتل 4 عناصر من مليشيا الحوثى الانقلابية، اليوم الاثنين، من قبل قوات الجيش اليمنى غرب محافظة تعز.
وقال مصدر عسكرى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت عناصر من مليشيا الحوثى، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر فى منطقة قهبان عزلة اليمن مديرية مقبنة غرب تعز".
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