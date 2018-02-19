video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يقتل 4 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعز

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:24 م
الجيش اليمنى يقتل 4 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعز الجيش اليمنى


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قُتل 4 عناصر من مليشيا الحوثى الانقلابية، اليوم الاثنين، من قبل قوات الجيش اليمنى غرب محافظة تعز.

وقال مصدر عسكرى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"  "إن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت عناصر من مليشيا الحوثى، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر فى منطقة قهبان عزلة اليمن مديرية مقبنة غرب تعز".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى: نجاح "عملية الفيصل" بتطهير آخر معاقل الإرهاب شرق اليمن

27 قتيلا فى اشتباكات بين قوات الجيش اليمنى ومسلحى القاعدة

الجيش اليمنى يصد هجومين حوثيين على محافظتى تعز والحديدة

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة