الجيش اليمنى يقتل 4 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعز





عدن (أ ش أ)

قُتل 4 عناصر من مليشيا الحوثى الانقلابية، اليوم الاثنين، من قبل قوات الجيش اليمنى غرب محافظة تعز.

وقال مصدر عسكرى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت عناصر من مليشيا الحوثى، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر فى منطقة قهبان عزلة اليمن مديرية مقبنة غرب تعز".