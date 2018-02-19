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الجيش اليمنى يعلن مقتل 100 مسلح حوثى خلال 48 ساعة

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:07 م
الجيش اليمنى يعلن مقتل 100 مسلح حوثى خلال 48 ساعة الحوثيين


صنعاء (أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى، اليوم الاثنين ، إن أكثر من 100 مسلح حوثى، بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم خلال 48 ساعة بغارات طيران التحالف العربى والمعارك العنيفة الدائرة جنوبى محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال الجيش اليمنى - فى بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية بجوار مزرعة على أحمد أهيف بمنطقة المغرس فى مديرية التحيتا ، مؤكدا أن الغارات أسفرت عن مقتل 12 من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم القيادى الميدانى عبدالجبار شرف عبدالله المكنى "أبومحمد" وإصابة آخرين، وتدمير طقم قتالى.

وأضاف البيان أن مقاتلات التحالف العربى وطائرات الأباتشى شنت أيضا غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية فى أطراف مديرية الجراحى ، تزامنت مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطنى والميليشيات، وأسفرت عن مصرع 29 عنصرا من الميليشيات، وإصابة آخرين.

وأشار الى مقتل أكثر من 60 عنصرا من الميليشيات، وأصيب العشرات بغارات جوية لمقاتلات التحالف شرقى مديرية حيس، موضحا إن المعارك اندلعت عقب هجوم للميليشيات الحوثية من مواقعها فى جبل رأس، على مواقع للجيش الوطنى فى الأطراف الشرقية للمديرية، إلا أن الجيش صدت الهجوم، وأسفرت عن أسر ستة من عناصر الميليشيات واستعادة عدة أطقم قتالية وأسلحة وذخائر.

 


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