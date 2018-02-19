"الجنايات" تواصل اليوم إعادة محاكمة جرانة بـ"تراخيص الشركات"





كتب أحمد إسماعيل

تواجه الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بتقرير لجنة السياحة فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات".

وتسلمت المحكمة خلال بالجلسة السابقة، تقرير لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وجوزيف إدوارد، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.