"الجنايات" تستمع للشهود فى محاكمة قاض تلقى رشوة لتخفيف حكم "إعدام"





كتب عامر مصطفى

تستمع الدائرة 3 بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، للشهود محاكمة "ص. ن.غ " قاض سابق بدرجة رئيس بمحكمة جنايات الزقازيق، على خلفية اتهامه بتقاضى 300 ألف جنيه كدفعة أولى من مبلغ رشوة، مقابل تخفيف حكم الإعدام على متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد، لجلسة 19 فبراير المقبل، لسماع الشهود.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 814 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2017 بخلاق القاض بمحكمة استئناف المنصورة 8 آخرين هم كل من "سويلم.هـ.ا" 51 سنة، صاحب شركتين للحراسة والمقاولات، و"السيد.م. ع" 25 سنة تاجر، و"حسين.ص.ح" 52 سنة محام حر، و"مصطفى.ص.ع" 49 سنة، صاحب معرض سيارات، و"عاطف.ف.ا" 60 سنة، صاحب شركتين للصناعات الهندسية، و"نايف .أ. ج" 62 سنة، عضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بالشرقية، و"عبدالرحيم .س" 57 سنة، موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، و"أحمد. ر. غ" 71 سنة.