الجامعة الأمريكية تستضيف عمرو موسى الأربعاء المقبل لمناقشة "كتابيه"

تستضيف جريدة "إنسايدر" التى يصدرها طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، فى ندوة لمناقشة مذكراته الصادرة مؤخرا تحت عنوان "كتابيه"، الأربعاء المقبل، فى قاعة معتز الألفى بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

وبحسب بيان عن الندوة، تمثل الندوات النقاشية للكتب التى تستضيفها جريدة "إنسايدر"، فرصة لطلاب الجامعة لتبادل المحادثات الفكرية والمناقشات مع المؤلفين والكتاب.

وعمرو موسى، وزير الخارجية والأمين العام الأسبق للجامعة العربية، بدأ حياته المهنية فى السلك الدبلوماسى عام 1957 بالعمل فى عديد من البعثات الدبلوماسية، والتحق ببعثة السفارة المصرية فى برن بسويسرا، وتولى لاحقا منصب نائب الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، كما تولى منصب السفير المصرى لدى الهند، ثم تولى منصب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.