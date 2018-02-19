التضامن: أسوان تستضيف أولى مراحل برنامج التواصل والدمج لمؤسسات الرعاية





كتب مدحت وهبة

استضافت محافظة أسوان المرحلة الأولى من برنامج التواصل والدمج لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي نحو إعادة دمج الأطفال داخل مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، إن المرحلة الأولى نفذت في الفترة من 10 – 15 فبراير الجاري بمشاركة 9 مؤسسات للرعاية في 8 محافظات وهي: القاهرة، الجيزة ، السويس ،الشرقية ، الاسكندرية، اسيوط، سوهاج، و أسوان وبمشاركة 100 ابنا.



أضافت الوزارة أنه تم توزيع شهادات تقدير لـ25 مشاركا وكؤوسا لأفضل فريقين، إضافة ل15 ميدالية وذلك في ختام المرحلة الأولى التي حضرها اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان ومديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.



جدير بالذكر أن الوزارة ستنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 – 29 إبريل المقبل بمشاركة 60 ابنا ؛ أما المرحلة الثالثة فستتفق خلال الفترة من 25 – 26 مايو المقبل بمشاركة 60 ابنا بينما تقام المرحلة الرابعة من 29- 30 يونيو المقبل في المؤسسة العقابية بالمرج بمشاركة 60 ابنا .

وفِي ختام تنفيذ هذه المراحل يقام حفل ختامي خلال هذا العام .