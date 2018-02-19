التصريح بدفن جثمان نقيب بأمن سوهاج وإنهاء إجراءات نقله لمحل سكنه بمدينة نصر





سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة بسوهاج، منذ قليل، بدفن جثمان النقيب أحمد عبدالفتاح من قوة مديرية أمن سوهاج، والذى وافته المنية داخل الاستراحة الخاصة به صباح اليوم.

وجاء تقرير مفتش الصحة، الذى قام بتوقيع الكشف الطبي الظاهرى على جثمان الضابط، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف مفاجئ لعضلة القلب، لا توجد شبهة جنائية.

هذا وتجرى الآن عملية تغسيل الضابط داخل المستشفى، تمهيدا لنقله ومتعلقاته الشخصية إلى محل إقامته بمدينة نصر القاهرة، بمرافقة وفد من ضباط وأفراد المديرية.

ومن جانبه قدم اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء حسن محمود حاكمدار المديرية، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنمعيم رئيس فرع الأمن العام، خالص العزاء لأسرة النقيب، داعين أن يتغمده الله بواسع رحمته وللأهل الصبر والسلوان.